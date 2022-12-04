Водитель влетел в подземный пешеходный переход в Новосибирске

© ГИБДД по Новосибирской области
Водитель влетел в подземный пешеходный переход в Новосибирске
04 Дек 2022, 09:41

В Новосибирске автомобиль врезался в ограждение подземного пешеходного перехода. Водитель доставлен в больницу.

По данным ГИБДД региона, авария произошла днем в Октябрьском районе.

«Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигался по улице Восход, в сторону улицы Кирова, с левым поворотом на улицу Сакко и Ванцетти, и в пути следования напротив дома 15 по улице Восход, не справившись с управлением, совершил наезд на железобетонное ограждение входа/выхода подземного пешеходного перехода», — сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen Touareg, он был доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется.


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