Водитель влетел в подземный пешеходный переход в Новосибирске
© ГИБДД по Новосибирской области
В Новосибирске автомобиль врезался в ограждение подземного пешеходного перехода. Водитель доставлен в больницу.
По данным ГИБДД региона, авария произошла днем в Октябрьском районе.
«Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигался по улице Восход, в сторону улицы Кирова, с левым поворотом на улицу Сакко и Ванцетти, и в пути следования напротив дома 15 по улице Восход, не справившись с управлением, совершил наезд на железобетонное ограждение входа/выхода подземного пешеходного перехода», — сообщили в ГИБДД.
В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen Touareg, он был доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется.
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