Двое детей и их мать попали в больницу после ДТП в Красноярске
04 Дек 2022, 16:13
Как сообщает местная полиция, 23-летний водитель, управляя автомобилем марки «Хонда» красного цвета, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем той же марки черного цвета под управлением 34-летнего водителя.
Столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке в Красноярске. В результате аварии пострадали двое детей 6 месяцев и трех лет, а также их мать. Они госпитализированы.
Как сообщает местная полиция, 23-летний водитель, управляя автомобилем марки «Хонда» красного цвета, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем той же марки черного цвета под управлением 34-летнего водителя.
В черной машине находились дети – шестимесячный ребенок был у матери на руках, а трехлетний – в детском кресле, но не был пристегнут. Судя по видео, кого-то из машины буквально выбросило.
Фото: t.me/mvd_24
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