Двое детей и их мать попали в больницу после ДТП в Красноярске

Столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке в Красноярске. В результате аварии пострадали двое детей 6 месяцев и трех лет, а также их мать. Они госпитализированы.

Как сообщает местная полиция, 23-летний водитель, управляя автомобилем марки «Хонда» красного цвета, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем той же марки черного цвета под управлением 34-летнего водителя.



В черной машине находились дети – шестимесячный ребенок был у матери на руках, а трехлетний – в детском кресле, но не был пристегнут. Судя по видео, кого-то из машины буквально выбросило.

Фото: t.me/mvd_24