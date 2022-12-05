Бюджет Новосибирска не в полной мере предусмотрел обещанное повышение зарплат бюджетникам

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В проекте бюджета Новосибирска на 2023 год, принятом 5 декабря, не в полной мере заложены средства на обещанное повышение зарплат бюджетникам. Зато в нем нашлись расходы для «товаров двойного назначения», которые могут использовать в «спецоперации» в Украине.

Независимый депутат горсовета Антон Картавин предложил предусмотреть в городском бюджете средства на содержание сквера в микрорайоне Горский после того, как 2 тыс. жителей собрали подписи об этом. В ответ департамент финансов мэрии заявил, что денег не будет, более того, оказалось, что средства в полной мере не предусмотрены и на зарплаты бюджетникам.

«В проекте бюджета не в полном объеме предусмотрены расходы на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы по решениям, принятым в 2021 и 2022 годах, — сказано в официальном письме департамента, которое опубликовал Картавин в твиттере. — Однако, несмотря на необеспеченность расходов на заработрную плату, департамент культуры в контрольных цифрах к проекту бюджета сверх утвержденных ассигнований в текущем бюджете дополнительно предусмотрены ассигнования по направления, обозначенным департаментом в качестве первоочередных».

Горсовет принял проект бюджета Новосибирска на 2023 год в первом чтении на сессии 5 декабря, передает корреспондент Тайги.инфо. Доходы запланированы на уровне 75,4 млрд рублей. Расходы — 76,2 млрд.

В бюджете также запланированы расходы на «товары двойного назначения», которые закупают по предложениям Минобороны для «спецоперации». 43 депутата поддержали документ, один был против, один воздержался.