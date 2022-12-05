Землетрясение произошло на берегу Байкала

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Землетрясение произошло в Бурятии на берегу Байкала. Эпицентр находился около города Бабушкин.

Землетрясение энергетическим классом 10,1 зарегистрировано в Кабанском районе утром 5 декабря, сообщили в Байкальском филиале геофизической службы РАН. Магнитуда по формуле для байкальского региона составила 3,3.

Эпицентр находился рядом с поселком Клюевка, в 7,5 км юго-западнее Бабушкина.

