Экс-глава правительства Кузбасса задержан

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Экс-глава правительства Кузбасса задержан
05 Дек 2022, 08:54

В Кемеровской области задержан бывший глава регионального правительства Вячеслав Телегин. Он ушел в отставку лишь в августе 2022 года.

Бывший мэр Ленинска-Кузнецкого и экс-глава правительства Кузбасса Телегин задержан. 5 декабря суд изберет ему меру пресечения, сообщает «Открытый город» без ссылки на источник. О каком уголовном деле идет речь, не уточняется.

Источник Тайги.инфо в администрации подтвердил задержание Телегина. В феврале был арестован бывший заместитель Телегина в мэрии Ленинска-Кузнецкого Рашид Бадертдинов.

«Открытый город» также связывает семью Телегина с компанией ООО «Экострой ЛК», бывший директор которой Александр Бадертдинов тоже арестован. Александр — сын бывшего вице-мэра Бадертдинова.

Вячеслав Телегин родился в 1969 году. Был горнорабочим, затем — учеником подземного электрослесаря на шахте имени Ярославского. В 2009 году поступил на муниципальную службу, а уже в 2010 году избран мэром Ленинск-Кузнецкого от «Единой России». Во время кампании утверждалось, что на него было совершено покушение — нападавший якобы угрожал водителю Телегина пистолетом, сел в его машину, а когда в автомобиль уселся Телегин, потребовал от того 30 млн рублей. Но чиновник вместе с водителем сами обезвредили мужчину.

В 2018 году Телегин стал заместителем губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. Затем получил пост первого замгубернатора в должности председателя правительства региона.

В августе 2022 года Телегин ушел в отставку. В правительстве это объяснили «собственным желанием» чиновника «в связи с ухудшением состояния здоровья».

UPD (13:59) Добавлены сведения источника Тайги.инфо. Уточнен заголовок.


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