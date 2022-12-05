Новосибирцы будут отдавать за квартиру половину дохода после отмены льготной ипотеки

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После отмены льготной ипотеки в РФ средняя семья будет платить на 13 тыс. рублей больше в месяц. В Новосибирске — на 14 тыс.

Срок действия льготной ипотеки под 7% годовых заканчивается 31 декабря. Решение о продлении не принято, Минфин РФ не видит в этом необходимости. В случае перевода на рыночные ставки кредитования, средний платеж одной семьи по ипотеке вырастет с 39 до 52 тыс. рублей в месяц, подсчитали аналитики «Циан» и Headhunter.

«По Новосибирску платеж может вырасти с 40,6 тыс. рублей до 53,9 тыс. рублей», — уточнили эксперты.

Сейчас, по подсчетам аналитиков, льготная ипотека занимает в среднем 36% от дохода семьи в Новосибирске. При рыночных условиях доля выплат по кредиту в доходах вырастет до 48%.

У средней новосибирской семьи с одним ребенком после отмены льготной ипотеки будет оставаться лишь 12,8 тыс. рублей сверх прожиточного минимума в месяц.

Кроме того, покупка квартиры в ипотеку на первичном рынке, как правило, предполагает ожидание ключей, следовательно семья вынуждена тратить деньги еще и на аренду жилья до новоселья.

«В среднем по России после вычета платежа по льготной ипотеке, прожиточного минимума и стоимости аренды однокомнатной квартиры от доходов семьи остается еще 8,3 тыс. рублей. У семей из Новосибирска остаток составляет в среднем 4,5 тыс. рублей, — отмечается в исследовании. — Показательно, что даже при выплате льготной ипотеки средней семье уже не хватит на аренду однокомнатной квартиры в Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Хабаровске. Если льготную ипотеку отменят, то к данному списку городов также присоединятся: Москва, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Краснодар, Пермь, Барнаул, Екатеринбург, Самара, Тюмень, Воронеж, Ижевск, Красноярск, Тольятти. То есть, в 17 из 25 городов среднего семейного дохода не хватит, чтобы платить стандартную ипотеку, арендовать однокомнатную квартиру на время строительства и при этом — тратить на повседневные расходы сумму не больше прожиточного минимума. В среднем российской семье не хватит 4,6 тыс. рублей, а если говорить о семье из Новосибирска — то 8,8 тыс. рублей».