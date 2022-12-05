33-летний мужчина пытался сжечь сожительницу и детей в Красноярском крае

05 Дек 2022, 13:05

Жителя Красноярского края подозревают в попытке сжечь бывшую подругу и ее детей. Семью спас таксист.

33-летний нетрезвый мужчина пришел к частному доме в Енисейске, где были его бывшая 34-летнеяя сожительница и двое ее детей (восьмилетний мальчик и 12-летняя девочка). Женщина спала, а подозреваемый подпер входную дверь ковром, поджег его и убежал, рассказали в СК РФ по Красноярскому краю.

«Запах дыма в доме почувствовала девочка, она позвонила дяде и разбудила мать. На помощь семье пришел оказавшийся рядом водитель такси. Мужчина помог открыть в доме окно и спас детей и женщину из огня», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, двух и более лиц, в том числе малолетнего).

Подозреваемого задержали. Суд арестовал его по ходатайству следствия.


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