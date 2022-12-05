Уголовное дело завели после взрыва на школьной котельной в омском селе

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Взрыв произошел на школьной котельной в одном из районов Омской области. Один человек тяжело ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Электричество отключилось в школьной котельной села Пикетное Марьяновского района. Из-за этого перестали работать водяные насосы, давление в котле, топившемся углем выросло, и он взорвался, сообщили в СК РФ по Омской области 5 декабря.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту получения кочегаром котельной тяжких телесных повреждений в результате поломки парового котла, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

«По каким-то причинам не сработали предохранительные клапаны, — отметили в ведомстве. — Телесные повреждения и ожоги паром получил 60-летний машинист котельной, мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу, в настоящее время находится в омском ожоговом центре».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда).

Обыски прошли в Лесногорском МУП ЖКХ Марьяновского муниципального образования. Его возглавляет Любовь Свириденко.