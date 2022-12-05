Уголовное дело завели после взрыва на школьной котельной в омском селе

© СК РФ по Омской области
Уголовное дело завели после взрыва на школьной котельной в омском селе
05 Дек 2022, 13:39

Взрыв произошел на школьной котельной в одном из районов Омской области. Один человек тяжело ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Электричество отключилось в школьной котельной села Пикетное Марьяновского района. Из-за этого перестали работать водяные насосы, давление в котле, топившемся углем выросло, и он взорвался, сообщили в СК РФ по Омской области 5 декабря.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту получения кочегаром котельной тяжких телесных повреждений в результате поломки парового котла, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

«По каким-то причинам не сработали предохранительные клапаны, — отметили в ведомстве. — Телесные повреждения и ожоги паром получил 60-летний машинист котельной, мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу, в настоящее время находится в омском ожоговом центре».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда).

Обыски прошли в Лесногорском МУП ЖКХ Марьяновского муниципального образования. Его возглавляет Любовь Свириденко.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Письмо стрелявшего в военкома иркутянина: Я шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы младший брат был мобилизован Письмо стрелявшего в военкома иркутянина: Я шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы младший брат был мобилизован
Последние материалы
05 Дек, 13:39
Уголовное дело завели после взрыва на школьной котельной в омском селе
05 Дек, 13:05
33-летний мужчина пытался сжечь сожительницу и детей в Красноярском крае
05 Дек, 12:00
Новосибирский подполковник погиб в «спецоперации»
05 Дек, 09:35
Новосибирцы будут отдавать за квартиру половину дохода после отмены льготной ипотеки
05 Дек, 08:54
Экс-глава правительства Кузбасса задержан
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования