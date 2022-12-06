Дома в центре Новосибирска оставили без горячей и холодной воды

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Жилые дома в центре Новосибирска остались без воды без всяких предупреждений. Отключения холодного водоснабжения при этом в мэрии назвали «плановыми».

В Новосибирске продолжаются массовые отключения систем жизнеобеспечения. На этот раз без горячей воды осталось 12 многоквартирных домов в Железнодорожном районе в самом центре города. В пяти из них, по улицам Октябрьской и Революции, нет и холодной воды.

Отметим, что часть отключений названы «плановыми».

Всего, по данным мэрии на утром 6 декабря, в Новосибирске из-за аварийных отключений остались без горячей воды восемь объектов. А «планово» — 276. Еще 228 домов «планово» остались без холодной воды.

Горячей водой и теплом новосибирцев снабжает «Сибирская генерирующая компания», холодной водой — муниципальный «Горводоканал».

С 1 декабря тарифы на отопление и горячую воду выросли в Новосибирске сразу на 11,9%.