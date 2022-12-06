S7 Airlines открыла продажу билетов по субсидируемым тарифам

© vk.com/s7airlines
S7 Airlines открыла продажу билетов по субсидируемым тарифам
06 Дек 2022, 07:28

S7 Airlines открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год. Они доступны молодым людям до 22 лет включительно, пенсионерам, многодетным семьям и людям с инвалидностью.

Как сообщает компания, путешественники могут купить билеты по субсидируемым тарифам на прямые рейсы из Москвы в Улан-Удэ, Норильск, Читу, Благовещенск и обратно; из Иркутска в Сочи и обратно; из Новосибирска в Норильск, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Читу, Владивосток, Магадан, Благовещенск и обратно.

Кроме того, приобрести билет по спеццене можно на маршруты с пересадкой — из Сочи в Улан-Удэ, Читу, Магадан, Калининград, Благовещенск; из Санкт-Петербурга в Читу, Южно-Сахалинск, Мирный, Магадан, Благовещенск и ряд других.

Жителям Дальнего Востока доступны специальные тарифы на рейсах в Москву из Благовещенска, Улан-Удэ и Читы, а также на рейсы из Петропавловск-Камчатского в Санкт-Петербург с пересадкой.

Дети до 17 лет, отправляющиеся во Всероссийский детский центр «Океан», могут приобрести билеты по субсидированным тарифам во Владивосток из Новосибирска, Иркутска, Южно-Сахалинска и Якутска.


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