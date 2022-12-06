Подросток зарезал таксиста в Новосибирской области
© СК по Новосибирской области
17-летний подросток напал с ножом на таксиста во время поездки между селами Барабинского района Новосибирской области. Мужчина скончался. Местные жители считают, что молодой человек не хотел платить за поездку. В мотивах и обстоятельствах преступления разбирается СК.
Вечером 4 декабря 17-летний подросток вызвал автомобиль такси в одно из сел Барабинского района.
«Во время поездки несовершеннолетний нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область шеи и лица водителя транспортного средства, — сообщили в СК. — 62-летний потерпевший смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия до следующего села, но там скончался от полученных ран».
Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). При участии полиции подросток был задержан.
Водитель давно работал в такси, пишет «КП-Новосибирск». «Убил, чтобы не платить 800 рублей за проезд», — рассказал изданию местный житель и знакомый погибшего.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
Жительница красноярского поселка подожгла дом после ссоры с сожителем СК не стал возбуждать дело после смерти мобилизованного из Братска в учебном центре Новосибирска Гордума Томска отменила выборы мэра Подросток зарезал таксиста в Новосибирской области Власти подтвердили первую смерть мобилизованного новосибирца в «спецоперации»
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo