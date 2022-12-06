Подросток зарезал таксиста в Новосибирской области

© СК по Новосибирской области
Подросток зарезал таксиста в Новосибирской области
06 Дек 2022, 08:08

17-летний подросток напал с ножом на таксиста во время поездки между селами Барабинского района Новосибирской области. Мужчина скончался. Местные жители считают, что молодой человек не хотел платить за поездку. В мотивах и обстоятельствах преступления разбирается СК.

Вечером 4 декабря 17-летний подросток вызвал автомобиль такси в одно из сел Барабинского района. 

«Во время поездки несовершеннолетний нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область шеи и лица водителя транспортного средства, — сообщили в СК. — 62-летний потерпевший смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия до следующего села, но там скончался от полученных ран».

Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). При участии полиции подросток был задержан.

Водитель давно работал в такси, пишет «КП-Новосибирск». «Убил, чтобы не платить 800 рублей за проезд», — рассказал изданию местный житель и знакомый погибшего.


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