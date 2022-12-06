Жительница красноярского поселка подожгла дом после ссоры с сожителем

© ГУ МВД по Красноярскому краю
Жительница красноярского поселка подожгла дом после ссоры с сожителем
06 Дек 2022, 09:03

Жительница Красноярского края подозревается в поджоге жилого дома. Так она решила отомстить сожителю.

«34-летняя жительница поселка Анаш поругалась с сожителем и ушла из дома. Ближе к ночи женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к месту совместного проживания с возлюбленным. Зная, что внутри никого нет, она облила угол дома с внешней стороны бензином, подожгла и скрылась с места происшествия», — рассказали в ГУ МВД региона.

Увидев пожар, соседи вызвали спасателей. Огонь был ликвидирован, никто не пострадал. Подозреваемая была задержана в гостях у родственницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы


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