Жительница красноярского поселка подожгла дом после ссоры с сожителем

© ГУ МВД по Красноярскому краю

Жительница Красноярского края подозревается в поджоге жилого дома. Так она решила отомстить сожителю.

«34-летняя жительница поселка Анаш поругалась с сожителем и ушла из дома. Ближе к ночи женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к месту совместного проживания с возлюбленным. Зная, что внутри никого нет, она облила угол дома с внешней стороны бензином, подожгла и скрылась с места происшествия», — рассказали в ГУ МВД региона.



Увидев пожар, соседи вызвали спасателей. Огонь был ликвидирован, никто не пострадал. Подозреваемая была задержана в гостях у родственницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы