Красноярский край, Хакасия и Кузбасс попали в число лидеров по сокращению налоговых доходов

Налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов России в октябре впервые в 2022 году снизились в годовом выражении — на 6,6%, до 1,3 трлн рублей, подсчитала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. К середине осени региональные бюджеты стали недополучать налоги из-за падения корпоративных прибылей. В число регионов, где существеннее всего сократились поступления, попали Красноярский край, Хакасия и Кузбасс.

На первом месте по снижению налоговых поступлений оказалась Мурманская область — на 66,7%, или на 13,3 млрд рублей, относительно октября 2021 года, на втором месте Красноярский край (-61,2%, или -44,4 млрд рублей), на третьем — Хакасия (-56,7%, или -2,5 млрд рублей).



В десятку лидеров по снижению вошла также Кемеровская область (-31,4%, или -7,6 млрд рублей).

Особенно существенно в октябре сократились поступления в региональные бюджеты налога на прибыль — на 40,2% год к году, или на 228,5 млрд рублей, до 340,2 млрд рублей, отмечается в сообщении компании.

«Это связано прежде всего с уменьшением прибылей бизнеса в условиях замедления экономической активности и падения внешнего и внутреннего спроса. Но, помимо этого, свою лепту внесла принятая в марте антикризисная налоговая норма, согласно которой предприятия перестали учитывать положительную курсовую разницу по валютным депозитам и долговым обязательствам, что привело к снижению базы по налогу на прибыль», — говорится в сообщении.

Менее чем у половины регионов — 39 — в октябре налоговые доходы номинально выросли по сравнению с аналогичным месяцем год назад. При этом лишь у 15 субъектов, то есть у каждого шестого региона, этот прирост обогнал инфляцию.

Сильнее всего налоговые доходы выросли у Ингушетии — на 528% (или на 2,1 млрд рублей). Столь высокая динамика связана с низкой доходной базой октября 2021 года. Практически весь прирост поступлений был обеспечен НДФЛ.

Из Сибири в десятку регионов с наибольшим ростом налоговых доходов вошла Новосибирская область (+16,4%, или +3,5 млрд рублей).