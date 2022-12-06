«Тысяча видеоглаз»: Травников рассказал о слежке за новосибирцами

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«Тысяча видеоглаз»: Травников рассказал о слежке за новосибирцами
06 Дек 2022, 13:30

Власти рассказали о работе в Новосибирске систем видеонаблюдения с распознаванием лиц. Камеры, по словам губернатора, находятся повсюду.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников показал, как работает Региональный центр оперативного управления (РЦОУ) ГУ МВД по Новосибирской области. Проект был запущен в 2020 году, за 2 года было закуплено и смонтировано оборудование.

«Сегодня можно констатировать — где бы вы не находились, уважаемые новосибирцы, на улицах или площадях города, в транспорте, во дворах кварталов или подъездах своих домов, вы можете быть спокойны и уверены, что находитесь под защитой сотрудников правоохранительных органов и под защитой тысячи видеоглаз, подключенных к системе „Безопасный город“, — рассказал Травников в тг-канале. — В реальном времени с использованием инструментов искусственного интеллекта определяются признаки правонарушения, идет распознавание лиц, номеров автомобилей, выявляются люди, находящиеся в розыске».


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