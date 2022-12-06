Пенсионерка из Иркутска топором убила бывшего мужа, расчленила и сожгла

© фрагмент видео СК по Иркутской области
Пенсионерка из Иркутска топором убила бывшего мужа, расчленила и сожгла
06 Дек 2022, 14:45

Жительница Иркутска осуждена за убийство бывшего супруга. Тело она расчленила и останки сожгла. За жестокую расправу ей дали шесть лет.

60-летняя женщина осуждена в Иркутске по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) за убийство бывшего мужа. Преступление было совершено в марте 2022 года. В ходе ссоры пенсионерка не менее трех раз ударила топором экс-супруга.

Рассчитывая скрыть убийство, женщина расчленила труп. По информации прокуратуры региона, часть тела она сожгла в печи, а еще часть вынесла за ограду.

Осужденной назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и год ограничения свободы.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Письмо стрелявшего в военкома иркутянина: Я шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы младший брат был мобилизован Письмо стрелявшего в военкома иркутянина: Я шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы младший брат был мобилизован
Последние материалы
06 Дек, 15:38
Вице-мэр города Новосибирска отстранен от должности
06 Дек, 14:45
Пенсионерка из Иркутска топором убила бывшего мужа, расчленила и сожгла
06 Дек, 13:30
«Тысяча видеоглаз»: Травников рассказал о слежке за новосибирцами
06 Дек, 11:28
Красноярский край, Хакасия и Кузбасс попали в число лидеров по сокращению налоговых доходов
06 Дек, 09:03
Жительница красноярского поселка подожгла дом после ссоры с сожителем
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования