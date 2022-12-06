Пенсионерка из Иркутска топором убила бывшего мужа, расчленила и сожгла
© фрагмент видео СК по Иркутской области
Жительница Иркутска осуждена за убийство бывшего супруга. Тело она расчленила и останки сожгла. За жестокую расправу ей дали шесть лет.
60-летняя женщина осуждена в Иркутске по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) за убийство бывшего мужа. Преступление было совершено в марте 2022 года. В ходе ссоры пенсионерка не менее трех раз ударила топором экс-супруга.
Рассчитывая скрыть убийство, женщина расчленила труп. По информации прокуратуры региона, часть тела она сожгла в печи, а еще часть вынесла за ограду.
Осужденной назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и год ограничения свободы.
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