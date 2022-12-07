Сибирский сержант застрелил пьяного сослуживца на «спецоперации»

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Военнослужащий из Сибири убил сослуживца в зоне «спецоперации». Он пытался выстрелами в воздух образумить пьяного бойца, но на него набросился другой.

Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело сержанта Алика Монгуша. Его обвиняли по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть), говорится в карточке дела.

Как уточнили в пресс-службе суда, 13 июня 2022 года на территории «временного полевого лагеря в районе проведения специальной военной операции» произошел конфликт между пьяным военнослужащим и другими солдатами. Монгуш решил навести порядок и начал стрелять в воздух из автомата, заряженного боевыми патронами.

Но на сержанта со спины накинулся другой российский военнослужащий. Он обхватил его сзади за предплечья. «При этом Монгуш, не выпуская автомат из рук, непроизвольно направил его стволом в сторону потерпевшего, произведя тут же не менее трёх автоматических неприцельных выстрелов», — рассказали в суде.

Так получилось что «неприцельные» выстрелы попали именно в пьяного военнослужащего. Ему прострелили живот, он погиб.

Суд приговорил Монгуша к двум годам колонии-поселения.

