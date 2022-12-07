Количество вакансий падает второй месяц в Новосибирской области

Спрос на персонал в Новосибирской области снижается на протяжении последних двух месяцев. В ноябре по сравнению с октябрем число открытых вакансий уменьшилось на 2,6%, в октябре относительно сентября падение спроса составило 1,8%, следует из данных платформы онлайн-рекрутинга hh.ru

Наиболее значимо число вакансий снизилось в сферах «Добыча сырья» (-18,2%), «Госслужба, НКО» (-11,4%), «Рабочий персонал» (-8,4%), «Транспорт, логистика» (-7,9%), «Банки, инвестиции, лизинг» (-7,4%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-7,2%), «Медицина, фармацевтика"(-7%), «Строительство, недвижимость» (-6,2%).

В общей сложности 20 профсфер из 28 показали в Новосибирской области сокращение спроса на персонал в ноябре.

Рост активности работодателей отмечен в сферах «Страхование» (+48,8%), «Инсталляция и сервис» (+6,9%), «Закупки» (+3,2%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+2,9%), «Наука, образование» (+2,7%). Еще в нескольких число открытых вакансий увеличился менее, чем на 2%.

По Сибири в целом за последний месяц количество активных вакансий снизилось на 2,1%.

На одну вакансию в среднем приходится 4,6 резюме (при норме 5−6 резюме на вакансию), что говорит о том, что рынок труда остается в формате «рынка соискателя», отмечают рекрутеры.