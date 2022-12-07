Двое маленьких детей погибли при пожаре в Забайкалье

© СК по Забайкалью
Двое маленьких детей погибли при пожаре в Забайкалье
07 Дек 2022, 09:00

Пожар произошел в одном из домов села Митрофаново в Забайкалье. Во время тушения обнаружены тела двух маленьких детей: мальчика четырех лет и девочки полутора.

7 декабря в 12:12 на пульт пожарной охраны села Митрофаново Шилкинского района поступило сообщение о возгорании жилого дома.

«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление, из окон дома шел дым. Со слов соседей, в доме находилось два ребенка без присмотра взрослых, — говорится в сообщении МЧС. — В ходе пролива конструкций обнаружены тела двух детей 2018 и 2021 года рождения».

В результате происшествия были повреждены домашние вещи на площади 15 кв. метров.

Причина возникновения пожара устанавливается и станет известна по итогам работы дознавателей Государственного пожарного надзора.

Как сообщает СК региона, возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум лицам — ч. 3 ст. 109 УК РФ.


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