Двое маленьких детей погибли при пожаре в Забайкалье
© СК по Забайкалью
Пожар произошел в одном из домов села Митрофаново в Забайкалье. Во время тушения обнаружены тела двух маленьких детей: мальчика четырех лет и девочки полутора.
7 декабря в 12:12 на пульт пожарной охраны села Митрофаново Шилкинского района поступило сообщение о возгорании жилого дома.
«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление, из окон дома шел дым. Со слов соседей, в доме находилось два ребенка без присмотра взрослых, — говорится в сообщении МЧС. — В ходе пролива конструкций обнаружены тела двух детей 2018 и 2021 года рождения».
В результате происшествия были повреждены домашние вещи на площади 15 кв. метров.
Причина возникновения пожара устанавливается и станет известна по итогам работы дознавателей Государственного пожарного надзора.
Как сообщает СК региона, возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум лицам — ч. 3 ст. 109 УК РФ.
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