Активисты сообщили о вербовке судимых сибирских силовиков в ЧВК «Вагнер»

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Активисты сообщили о вербовке судимых сибирских силовиков в ЧВК «Вагнер»
07 Дек 2022, 10:21

Представители частной военной компании посетили единственную сибирскую колонию для осужденных сотрудников правоохранительных органов. Заключенных могли вербовать на «спецоперацию».

Представители ЧВК «Вагнер» могли вербовать на «спецоперацию» заключенных иркутской колонии для сотрудников правоохранительных органов, сообщило местное движение «Новая Россия — свободная страна». Наемники приезжали в ИК-3, рассказал источник.

«Прилагать больших усилий вербовщикам там не пришлось», — пишут активисты.

ИК-3, по данным на 2017 год, было единственным в Сибири и на Дальнем Востоке учреждением для бывших сотрудников правоохранительных органов и судов. Здесь отбывают наказание впервые судимые по тяжким и особо тяжким делам.

Учреждение возглавляет Евгений Сидоренко.

Напомним, что в УК РФ есть статья «наемничество» (ст. 359 УК). По ней грозит до 15 лет колонии.


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