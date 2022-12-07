СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в утробе матери в Новосибирске
07 Дек 2022, 10:40
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает ТАСС со ссылкой на СК.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели младенца в утробе матери в Новосибирске. Сообщалось, что женщина винит в ситуации врачебную ошибку.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает ТАСС со ссылкой на СК.
О трагедии писала «КП-Новосибирск». Молодая женщина ждала второго ребенка. После первого насторожившего врача обследования ее направили в роддом, но там серьезных патологий сначала не выявили и могли затянуть роды. В итоге ребенок скончался. По результатам экспертизы выяснилось, что причина смерти — истинный узел, гипоксия. Малыш задохнулся.
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