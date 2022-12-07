Суд взыскал компенсацию за незаконное задержание троих активистов в Новосибирске

07 Дек 2022, 11:50

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил гражданский иск Андрея Кайгородцева, Юлии Костенич и Виктора Поддубного о признании незаконным их задержания во время съемок ролика о пыли.

Суд взыскал по 3 тыс. рублей в пользу каждого, сообщает ОВД-Инфо* со ссылкой на адвоката Василия Дубкова, который помогал активистам.

Кайгородцева, Костенич, Поддубного, а также Ивана Фролова и Юрия Измайлова силовики задержали 17 апреля во время съемок ролика о пыли в городе.

«Задержание всех — это месть за то, что между сотрудником полиции и Юрием Измайловым произошел конфликт, в результате чего сотрудник полиции ударил Измайлова в бок и отобрал видеокамеру, на которую мог попасть данный инцидент», — рассказывал тогда Дубков.

Удар пришелся туда, где у мужчины были швы после операции, его отвезли в больницу, говорил юрист. Остальных доставили в отдел полиции.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом»


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