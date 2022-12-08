Проезд в общественном транспорте подорожает в Новосибирске на 20% с 23 декабря

© Наталья Гредина
Проезд в общественном транспорте подорожает в Новосибирске на 20% с 23 декабря
08 Дек 2022, 06:56

Стоимость проезда на автобусе, трамвае и троллейбусе поднимется в Новосибирске с 23 декабря. Поездка теперь обойдется в 30 рублей, то есть подорожает в трамвае и троллейбусе на 20%, на автобусе — на 15,4%.

«Необходимость пересмотра тарифов в Новосибирске обусловлена большим ростом затрат, входящих в себестоимость проезда на общественном транспорте: горюче-смазочные материалы, электроэнергия, оплата труда, капитальный и текущий ремонт», — поясняется в сообщении мэрии.

Сейчас в Новосибирске тариф на проезд в трамвае и троллейбусе составляет 25 рублей, в автобусе 26 рублей. Как уточняют в мэрии, это ниже, чем в большинстве сибирских городов до ежегодного изменения стоимости проезда: в Красноярске (28 и 32 рубля соответственно), в Омске и Кемерове (30 рублей), в Тюмени (29 рублей), в Барнауле (28 рублей).

По закону пересмотр тарифа на проезд в общественном транспорте возможен не чаще, чем один раз в год, поэтому в следующий раз стоимость поездки может быть повышена не раньше 24 декабря 2023 года.


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