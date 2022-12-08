Племянник красноярского единоросса из Госдумы отделался штрафом за срыв покупки жилья сиротам

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Замглавы администрации Минусинска Эдуард Веккессер признан виновным в нарушении порядка условий предоставления межбюджетных трансфертов. Чиновники не смогли потратить деньги, выделенные на жилье для сирот.

Минусинский горсуд признал вице-мэра города по экономике и финансам Веккессера виновным по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП (нарушение порядка или условий предоставления межбюджетных трансфертов). В 2021 году администрация получила субвенцию из краевого бюджета на обеспечение детей-сирот жильем.

«Однако на 1 января 2022 года из средств, предназначенных для обеспечения жилыми помещениями 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрацией Минусинска было приобретено 31 жилое помещение. Остальные средства, по состоянию на 31 декабря 2021 года, освоены не были», — рассказали в пресс-службе суда.

Деньги не освоили, потому что никто не заявился на аукционы, объявленные мэрией. При этом Веккессер вину не признал, рассказав, что на рынке недвижимости недостаточно жилья, которое бы соответствовало санитарным и техническим требованиям.

Суд оштрафовал чиновника на 10 тыс. рублей. Решение вступило в силу.

Веккессера называют племянником депутата Госдумы от Красноярского края Виктора Зубарева («Единая Россия»). До назначения вице-мэром Минусинска он был исполнительным директором красноярского отделения «Деловой России», а потом — помощником Зубарева в Госдуме.