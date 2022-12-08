Скончался главный редактор новосибирского «Радио 54»

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Скончался главный редактор новосибирского «Радио 54»
08 Дек 2022, 07:41

Главный редактор новосибирского «Радио 54» Анатолий Сивохин умер. Ему было 47 лет.

«Скоропостижно скончался наш друг и коллега, главный редактор „Радио 54“ Анатолий Сивохин», — написал во «ВКонтакте» начальник департамента информационной политики облправительства Сергей Нешумов.

Анатолий Сивохин родился в Бишкеке. После школы начал работать на радиостанции «Пирамида», через несколько лет стал ее директором. Окончил отделение журналистики факультета славянской филологии Бишкекского гуманитарного университета. В 2003 году устроился на новосибирское радио «Юнитон». Был программным директором государственного областного телеканала «ОТС».

В 2014 году Сивохин возглавил радио «Слово», учрежденное региональным парламентом, но присоединенное к государственному медиахолдингу облправительства в 2013 году. Затем «Слово» переименовали в «Радио 54».


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