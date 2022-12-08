Мэра Красноярска обвинили в строительстве дороги прямо до его особняка за счет бюджета

© t.me/krsk_loginov. Владислав Логинов
Мэра Красноярска обвинили в строительстве дороги прямо до его особняка за счет бюджета
08 Дек 2022, 10:43

Дорогу до ворот коттеджа назначенного мэра Красноярска Владислава Логинова («Единая Россия») могли построить за счет бюджета. Прокуратура проверит эти данные.

Дорогу и водопровод в микрорайоне Славянский Красноярска проложили за счет бюджета. Об этом рассказал бывший вице-мэр Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале, опубликовавший в качестве доказательств документы администрации и ООО «КрасКом», которое предоставляет услуги ЖКХ горожанам.

«Дело в том, что в Славянскиом живет глава Красноярска Владислав Логинов, — пишет Аксютенко. — Поэтому нашлись деньги и на асфальтовую дорогу прямо до ворот дома градоначальника и на водопровод. Общая сумма затрат около 30 млн рублей».

При этом в соседнем микрорайоне на улице Возвышенной, где участки выделяли многодетным семьям, не решается проблема ни с дорогами, ни с водоснабжением, напомнил Аксютенко. «Соседям [мэра] Логинова повезло. А многодетные семьи так и останутся без дорог и воды», — добавил он.

К проверке подключились депутаты заксобрания Красноярского края. Парламентарий Сергей Сизоненко заявил, что ситуация с Логиновым «крайне некрасивая».

«На мой взгляд, история с водопроводом и дорогой к дому мэра Логинова крайне некрасивая. Особенно если учесть тот факт, что вопрос находится на контроле администрации Президента и губернатора края. Неужели так сложно позаботиться сначала о многодетных семьях, а потом о себе любимом?», — написал Сизоненко в телеграме.

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник заявил журналистами, что проверит мэра Красноярска, передает «Проспект мира».

По данным мэрии, Логинов заработал в 2021 году 4,7 млн рублей. У него есть особняк площадью 238,7 кв. метров и участки общей площадью 1,6 тыс. кв. метров.


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