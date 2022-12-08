Пять новосибирских борцов с коррупцией задержаны за вымогательство
08 Дек 2022, 11:08
Пять сотрудников МВД задержаны в Новосибирской области. Они могли вымогать деньги у торговой сети.
Несколько сотрудников межмуниципального отдела МВД «Новосибирский» задержаны, сообщил Тайге.инфо источник в правоохранительных органах. Речь идет о «рядовых сотрудниках», уточнил он.
По данным«НГС», задержаны пять сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК). Их подозревают в вымогательстве денег «под видом борьбы с контрафактом» у представителей торговой сети, занимающейся розничной продажей одежды и обуви.
Статья УК РФ не уточняется.
Суд изберет меру пресечения 9 декабря, уточнила «КП».
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