Жители Тувы зарезали мужчину на глазах его внучки за отказ дать им спиртное

Жителей Тувы обвинили в жестоком убийстве из-за спиртного. Они зарезали мужчину на глазах его маленькой внучки.

21-летний и 22-летний жители Каа-Хемского кожууна (района) Тувы ворвались на территории частного дома. Они потребовали у 57-летнего хозяина «спиртсодержащую жидкость», но получили отказ, рассказали в республиканском управлении СК РФ 8 декабря.



«Тогда обвиняемые высказали слова угрозы убийством находившейся в доме 8-летней внучке потерпевшего, после чего в ее присутствии ножом нанесли множественные удары по телу хозяина дома, от которых последний скончался на месте, — уточнили в ведомстве. — После этого, обвиняемые, похитив имущество потерпевшего, скрылись».



Дело возбудили по ч. 1 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), пункту «в» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия) и пунктам «д», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем).

Материалы уже переданы в суд.