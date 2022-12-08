Власти Алтайского края повысят плату жителей за детсады на 35%

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В Алтайском крае резко вырастет родительская плата за муниципальные дошкольные учреждения. Власти делают это под предлогом того, что не повышали тарифы уже три года.

Родительская плата в детских садах Алтайского края вырастет до 2,7 тыс. рублей за одного ребенка в месяц. Она увеличится на 35%, сообщили в региональном минобрнауки 8 декабря.

Тарифы не повышали с 1 сентября 2019 года. За это время расходы на содержание одного ребенка выросли почти на 50% и составляют в среднем по региону более 14,8 тыс. рублей в месяц, утверждается в телеграм-канале министерства.

«Фактические расходы на содержание ребенка в детских садах разнятся в городах и районах края, например, в городах в среднем в месяц составляют более 15 тыс. рублей, а в районах — около 13 тыс., — добавили чиновники. — <…> Главы муниципальных образований края поддержали решение об увеличении родительской платы с 1 января 2023 года. Ее максимальный размер предлагается установить на уровне 2700 рублей, то есть увеличить на 35%».

В министерстве утверждают, что в районах и округах родительская плата может быть ниже максимального уровня.