Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 279

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Генпрокуратура РФ разрешила демонстрировать украинский флаг.

12:32 Власти Болотнинского района Новосибирской области решили собрать пустые консервные банки для отправки в зону «спецоперации».

«Волонтеры просят пустые банки для изготовления блиндажных свечей. Изготовленные свечи отправят на передовую, в зону СВО. Там они могут пригодиться для кипячения воды и подогрева пищи. Свечи горят до 8 часов», — утверждает муниципальный информационный центр.

При этом банки из-под зелёного горошка, кукурузы и консервов собирают в храме Архистратига Михаила. Пост властей во «ВКонтакте» сопровождается хэштегом «Патриот54».

11:53 Новосибирские власти подарят детям в ЛНР красные шапочки и книги на русском языке

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о подарках, которые город пошлет для детей Беловодского района ЛНР.

«Каждый ребенок Беловодского района ЛНР получит подарок в рюкзачке с символикой Новосибирской области. В рюкзачке они найдут яркие шапки и варежки с символикой Новогодней столицы для детей школьного возраста, а дошколята в своих рюкзачках найдут милейшую мягкую игрушку. Департамент образования передает книги на русском языке. Департамент предпринимательства добавил сладости: печенье, конфеты», — написала чиновница в своих соцсетях.

Также Новосибирск намерен отправить в ЛНР сибирские пихты.

11:35 Во «ВКонтакте» произошел очередной массовый сбой. Соцсеть либо вообще не открывается, либо не загружает группы и сообщения.

11:30 Торговый центр «Мега Химки» горит под Москвой. На видео попали взрывы.

Площадь пожара достигла 7 тыс. кв. метров, сообщили в МЧС РФ: «В готовность приведена авиация».

10:14 Только в 2022 году за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе к уголовной ответственности привлечены 60 должностных лиц, заявил глава СК Р Ф Александр Бастрыкин. Еще 27 человек — за преступления при реализации гособоронзаказа.

Бастрыкин также утверждает, что всего за год к уголовной ответственности за коррупцию привлечены 1,4 тыс. сотрудников правоохранительных органов и 679 военных.



Главное на утро 9 декабря

• Депутаты Госдумы РФ предложили законопроекты об ужесточении наказания за «диверсии».

Предлагается включить в УК РФ новые статьи 281.1 (содействие диверсионной деятельности), 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и 281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем). Под «прохождением обучения» диверсиям понимается «приобретение знаний <…> в ходе занятий по физической и психологической подготовке, <…> правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих».

По всем статьям предполагается от 8 до 20 лет либо пожизненный срок во всех случаях, кроме пособничества.

Также внесены законопроекты о блокировании счетов у подозреваемых по таким делам, запрете на публикацию в интернете и СМИ инструкций по «изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию» (хотя аналогичный запрет уже действует на инструкции по изготовлению самодельных бомб и переделке оружия) и блокировке такой информации.

• Демонстрация украинского флага или картинок в его цветах «само по себе не образует состав правонарушения», говорится в ответе Генпрокуратуры РФ петербургскому депутату Борису Вишневскому.

«Генеральная прокуратура России разрешила публичную демонстрацию флага Украины. Равно как и использование цветов флага — это не может быть отдельным правонарушением», — подчеркнул парламентарий.

При этом «квалификация действий того или иного лица зависит от совокупности фактических обстоятельств дела», добавили в ведомстве.

• В Самарской области задержали лидера «Совета матерей и жен мобилизованных» Ольгу Цуканову, еще одну активистку и журналистку издания «Разоблачено» Светлану Белову.

«Машина [ДПС] стояла одна посреди дороги, мы поняли, что они ждали специально нашу машину, взяли документы на проверку, обыскали машину, сказали, что есть основания предполагать, что мы перевозим наркотики. Потом сказали, что нам нужно проехать в отдел полиции на беседу», — рассказала Цуканова.

Женщин долго продержали в полиции, к отделу подходили местные жители, чтобы выразить поддержку активисткам. У их машины в итоге оказались спущены колеса. Цуканову с соратницей в итоге отпустили, а на Белову составили протокол по 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). В чем состав, не уточняется.

• Роскомнадзор внес крупнейший российский сервис для поиска работы HeadHunter в реестр «организаторов распространения информации», обратила внимание «Роскомсвобода».

Участники реестра должны хранить переписку и данные пользователей и в рамках «пакета Яровой» по запросу передавать их вместе с ключами шифрования правоохранительным органам. В реестре сервис описан как «чат соискателя с работодателем в рамках отклика на вакансию».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.