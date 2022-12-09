Шинный завод загорелся в Барнауле

© 22.mchs.gov.ru
Шинный завод загорелся в Барнауле
09 Дек 2022, 06:23

Крупный пожар произошел на территории шинного завода в Барнауле. Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. метров.

Возгорание произошло в цехе одного из барнаульских предприятий по проспекту Космонавтов, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Там находится Барнаульский шинный завод.

«На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырехэтажном здании, идет распространение огня. Принято решение о наращивании группировки, к тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Тушение осложняется сильным задымлением и низкой температурой, отметили в ведомстве.

По предварительной информации площадь возгорания составляет порядка 1 тыс. кв. метров. На место прибыл пожарный поезд. О погибших и пострадавших не сообщается.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать» Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать»
Последние материалы
09 Дек, 08:11
Заключенного с онкологией посадили в ШИЗО и ЕПКТ забайкальской колонии
09 Дек, 07:23
16-летняя студентка покончила с собой в Новосибирске после выселения из общежития
09 Дек, 06:23
Шинный завод загорелся в Барнауле
09 Дек, 05:40
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 279
08 Дек, 12:35
Власти Алтайского края повысят плату жителей за детсады на 35%
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования