Шинный завод загорелся в Барнауле
© 22.mchs.gov.ru
Крупный пожар произошел на территории шинного завода в Барнауле. Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. метров.
Возгорание произошло в цехе одного из барнаульских предприятий по проспекту Космонавтов, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Там находится Барнаульский шинный завод.
«На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырехэтажном здании, идет распространение огня. Принято решение о наращивании группировки, к тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники», — рассказали в ведомстве.
Тушение осложняется сильным задымлением и низкой температурой, отметили в ведомстве.
По предварительной информации площадь возгорания составляет порядка 1 тыс. кв. метров. На место прибыл пожарный поезд. О погибших и пострадавших не сообщается.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Заключенного с онкологией посадили в ШИЗО и ЕПКТ забайкальской колонии 16-летняя студентка покончила с собой в Новосибирске после выселения из общежития Шинный завод загорелся в Барнауле Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 279 Власти Алтайского края повысят плату жителей за детсады на 35%
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo