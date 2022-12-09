Шинный завод загорелся в Барнауле

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Крупный пожар произошел на территории шинного завода в Барнауле. Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. метров.

Возгорание произошло в цехе одного из барнаульских предприятий по проспекту Космонавтов, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Там находится Барнаульский шинный завод.

«На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырехэтажном здании, идет распространение огня. Принято решение о наращивании группировки, к тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Тушение осложняется сильным задымлением и низкой температурой, отметили в ведомстве.

По предварительной информации площадь возгорания составляет порядка 1 тыс. кв. метров. На место прибыл пожарный поезд. О погибших и пострадавших не сообщается.