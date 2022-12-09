16-летняя студентка покончила с собой в Новосибирске после выселения из общежития

В Новосибирске 16-летняя девочка покончила с собой. По данным НГС, происшествие случилось после выселения студентки из общежития.

О решении руководства колледжа девушка рассказала в ролике, которые разошелся по соцсетям.

Несколько знакомых погибшей подтвердили журналистам, что трагедия произошла после того, как подростку сказали, что выселяют из общежития колледжа.

