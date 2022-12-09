Заключенного с онкологией посадили в ШИЗО и ЕПКТ забайкальской колонии

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Заключенного забайкальской колонии с онкологическим заболеванием закрывали в штрафном изоляторе и едином помещении камерного типа. Он смог успешно обжаловать решения в суде.

31-летний Геннадий Курбанов, отбывающий наказание в забайкальской ИК-7, страдает раковым заболеванием — саркомой левой бедренной кости. Летом 2022 года начальник колонии Сергей Комогорцев отправил Курбанова в ШИЗО якобы за то, что он не вышел на проверку, рассказал проект «Юраптека».



«Сам мужчина пояснил, что он лежал на кровати, так как не мог сдвинуться с места из-за сильной боли в ноге, — уточнили правозащитники. — Через несколько дней заключенного перевели в единое помещение камерного типа, находившееся на территории ИК-5. Здесь его трижды привлекли к дисциплинарной ответственности по малозначительным поводам (например, он снял куртку, поскольку на улице было жарко), в том числе он вновь угодил в ШИЗО. В каждом случае тюремные врачи подтверждали возможность пребывания онкобольного заключенного как в ЕПКТ, так и в ШИЗО».



Отметим, что еще четыре года назад суд взыскал 70 тыс. рублей в пользу мужчины за неоказание медпомощи, обязав ФСИН провести консилиум врачей в тюремной больнице и выполнить все рекомендации по лечению. Тогда было принято решение о проведении специальной операции, но ее до сих пор не сделали.

Курбанов подал в суд на действия колонии. Ингодинский районный суд Читы признал незаконным помещение заключенного в ЕПКТ и ШИЗО.

Решения тюремных врачей, подтверждавших возможность нахождения онкобольного мужчины в строгих условиях изоляции, также оказались необоснованными. Суд обязал сотрудников медсанчасти разработать план медицинской реабилитации Курбанова, а до тех пор содержать его в условиях, ограничивающих осевые нагрузки.

Интересы заключенного представляют адвокат Алана Семигузова и юрист Анастасия Коптеева.