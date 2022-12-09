Имущество на сумму свыше 270 млн арестовано у бывшего замгубернатора Томской области

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На имущество обвиняемого в растрате 70 млн рублей бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина наложен арест на сумму более 273 млн рублей.

«В 2020—2021 годах под его непосредственным руководством директор одного из фондов Томской области растратил денежные средства, выделенные из областного бюджета в рамках национального проекта „Образование“. В результате принятых органами предварительного следствия мер на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 273 миллионов рублей», — сообщил глава СКР Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.



В октябре сообщалось о возбуждении второго уголовного дела в отношении Гурдина. Якобы он приобрел поддельные дипломы Томского государственного архитектурно-строительного университета и Томского государственного университета, чтобы предоставить их при устройстве на работу в администрацию Томской области, уточнял ТАСС.