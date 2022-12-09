Сотрудницы новосибирской психбольницы украли у пациентов пенсию на 5 млн

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Сотрудники новосибирской больницы признаны виновными в многочисленных кражах пенсий пациентов. Заведующая отделением также получала взятки от родственников постояльцев.

Дзержинский райсуд Новосибирска признал заведующую отделением клинической психиатрической больницы №3 Нину Алексееву виновной в 13 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.3 УК), четырех случаях мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК) и получении пяти взяток (ст. 290 УК). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Алексеева вместе со старшей медсестрой Натальей Бортко и специалистом по соцработе Натальей Патрушевой в 2014—2017 годах похитили пенсионные средства постояльцев на сумму более 5 млн рублей, решил суд.

В областной прокуратуре уточнили, что известно о 16 пострадавших, находившихся на лечении.

Кроме того, Алексеева в 2015—2019 годах получала от родственников пациентов психбольницы взятки за обеспечение проведения стационарного лечения.

Алексееву приговорили к 6,5 годам колонии общего режима. Бортко и Патрушеву признали виновными только в мошенничестве, они отделались 4,5 годами условно.

Новосибирская государственная клиническая психиатрическая больница №3 подотчетна региональному минздраву. Ее возглавляет Яна Мохначева. На момент преступлений главврачом была Яна Зинина.