Арестованный кузбасский правозащитник заявил о нападении в СИЗО

© Тайга.инфо. Дмитрий Камынин
Арестованный кузбасский правозащитник заявил о нападении в СИЗО
09 Дек 2022, 11:00

Координатор правозащитного проекта «Сибирь правовая» Дмитрий Камынин, находящийся в кемеровском СИЗО, заявил о насилии со стороны сотрудников изолятора. На него завели уголовное дело после серии интервью с бывшими заключенными о пытках в исправительных учреждениях.

Мать Камынина передала Тайге.инфо его письмо из кемеровского СИЗО-1. Он рассказал, что ему перестали выдавать юридическую литературу, присланную матерью, и напомнил начальству колонии о решении Верховного суда РФ и предписании Генпрокуратуры, по которым сотрудники изолятора не имеют права удерживать книги.

На это замначальника СИЗО-1 по режимной и оперативной работе и начальник отдела режима ответили Камынину, что «им плевать на решения Верховного суда и предписания генеральной прокуратуры», сказано в письме: «У них здесь свой суд и своя прокуратура».

Кроме того, сотрудники СИЗО-1 перестали передавать жалобы в прокуратуру и Следственный комитет, утверждает Камынин. Но он все равно продолжал их отправлять и фиксировать их в журнале. 2 декабря он снова попытался это сделать, но на него напали.

«Один из сотрудников оперативного отдела <…> [вместе с] другими сотрудникам режимного отдела с силой повалили меня на бетонный пол и стали выворачивать руки за спиной с неимоверной силой. Данная экзикуция продолжалась около 30 минут, — сказано в письме. — Затем пришел дежурный помощник начальника СИЗО, надел на меня наручники, поднял с полу и стал пытаться порвать мне рот руками под предлогом досмотра».

Дмитрий Камынин был координатором «Сибири правовой», которая публиковала интервью с бывшими заключенными о применении пыток в исправительных учреждениях. В декабре 2020 года его арестовали по обвинению в хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК). Во время задержания его избили сотрудники полиции, рассказывал правозащитник. Находясь в кемеровском СИЗО-1, Камынин объявил голодовку после угроз. Его коллегу Владимира Тараненко также обвинили в вымогательстве, а в 2022 году — еще и в создании ячейки запрещенной организации АУЕ, признанной судом «экстремистской» и запрещенной на территории России.

В ноябре 2021 года Камынин говорил о «пыточном карцере» в подвале СИЗО-1. По его словам, начальник оперативно-режимного отдела учреждения использует камеру для «прожима неугодных заключенных». 4 января 2022 года Камынин вышел из кемеровского СИЗО — его дело отправили на доработку. Но правозащитника задержали сразу же после того, как отпустили. Теперь ему вменяют вымогательство денег у кемеровчанки в 2017 году. Якобы он с неустановленными лицами требовали у нее несуществующий долг в размере 20 тыс. рублей. А она потом отдала почему-то 200 тыс. рублей.


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