Концерт молодежной группы отменили в Новосибирске после жалоб «Совета отцов»

© vk.com/polmateri
Концерт молодежной группы отменили в Новосибирске после жалоб «Совета отцов»
09 Дек 2022, 10:41

Концерт молодежной группы «Полматери» отменили в Новосибирске 8 декабря. Ранее ее выступления вызвали возмущение членов местного «Совета отцов».

«Сегодня концерта в Новосибирске не будет. Огромная просьба сохранить билет у себя, это поможет как можно скорее объявить новую дату концерта», — написали в паблике группы 8 декабря.

Ранее председатель областного «Совета отцов» Сергей Майоров возмутился содержанием песен группы, используя в речи такие обороты, как «идеологические диверсанты» и «растление детей», и на своей странице в соцсети обратился к прокуратуру и СК.

«От имени движения Отцов Сибири, как руководитель Союза отцов России в Новосибирской области, обращаюсь в Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации к уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Николаевне Болтенко, провести проверку оскорбления человеческое достоинство и общественной нравственности, явное неуважение к обществу и государству», — написал он.


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