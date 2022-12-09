Прокурор попросил 3,5 года для начальника отдела ГИБДД за смерть водителя в Забайкалье

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В Балейском городском суде Забайкальского края состоялись прения сторон по делу начальника местного отдела ГИБДД Артема Зимина. Его обвиняют в том, что он застрелил водителя и вменяют две статьи уголовного кодекса. При этом прокурор просит для него 3,5 года.

Прокурор потребовал приговорить капитана полиции Артема Зимина к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, ожидается, что 19 декабря он выступит с последним словом, сообщает правозащитный проект «Аксиома».



По данным следствия, вечером 13 января 2022 года начальник отдела ГИБДД МО МВД «Балейский» Артем Зимин с коллегами патрулировал улицы. Они заметили автомобиль, двигавшийся на большой скорости. Водитель не среагировал на требование остановиться, и началась погоня.

«За рулем оказался 34-летний Михаил Строкин. В какой-то момент он вышел из машины и попытался скрыться. Полицейский начал стрелять, но подскользнулся — одна из пуль попала Михаилу в голову, и мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).