Пассажирский автобус сгорел в Новосибирске

© Госавтоинспекция Новосибирской области
Пассажирский автобус сгорел в Новосибирске
10 Дек 2022, 07:24

В Новосибирске сгорел пассажирский автобус. В салоне было семь человек, их успели высадить.

Пассажирский автобус сгорел на улице Покрышкина в районе Площади Маркса в Новосибирске утром 10 декабря.

«Автобус двигался по улице Покрышкина со стороны улицы Титова в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. Водитель почувствовал запах дыма в салоне автобуса, остановился, высадил пассажиров (по предварительной информации, семь человек)», — рассказали в Госавтоинспекции региона.

Никто не пострадал. По сведениям очевидцев, были повреждены припаркованные рядом машины.


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Пассажирский автобус сгорел в Новосибирске
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