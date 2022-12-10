Трехмесячная девочка умерла в новосибирской больнице, не дождавшись операции

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Маленькая девочка умерла в одной из центральных районных больниц Новосибирской области. Ребенок погиб из-за халатности врачей, заявила мать.

Трехмесячная девочка скончалась в Каргатской ЦРБ в начале декабря. Ее мать рассказала «Вестям Новосибирск», что дочка родилась 22 августа 2022 года с пороком сердца, и первую операцию ей успешно провели 6 сентября в клинике Мешалкина.

«У нее сердце собирали по кусочкам, за что я очень благодарна клинике Мешалкина, за то, что мою девочку вытащили. Но, когда ставили клапан, легкое немного сдавилось, и мы ждали вторую операцию», — отметила мать девочки.

После этого семья отправилась в Каргатскую ЦРБ, чтобы девочке дали инвалидность, там же подали заявление на операцию по квоте. Инвалидность дали, а вот квоту вовремя не оформили — операция должна была пройти 23 ноября, но врачи забыли оформить документы, и ее перенесли.

«25 ноября снова написали заявление, на этот раз все оформили очень быстро, однако, как утверждает Татьяна, о ее готовности семье никто не сообщил. Женщина сама позвонила в клинику Мешалкина, чтобы спросить по поводу операции и с удивлением узнала, что там их уже ждут и квота готова», — пишет издание.

6 декабря родители повезли девочку в Каргатскую ЦРБ, чтобы сдать анализы и пройти врачей, необходимых для госпитализации в клинику имени Мешалкина. Там ребенка начали раздевать, но она заплакала и начала синеть из-за сдавленного легкого. В этот момент врачи забрали дочь и унесли в реанимацию.

«И мне ее не дали успокоить! А я — мама, я знаю, как ее успокоить, чтобы у нее не было одышки и синевы. А у меня ее выхватили из рук и унесли! И больше я ребенка своего живым не видела», — рассказала Татьяна.

Девочка умерла в тот же день. Экспертиза утверждает, что ребенок умер от сердечной недостаточности и отека легкого. Мать же уверена, что дочка скончалась из-за халатности медиков и намерена подавать заявление в правоохранительные органы.

Каргатская ЦРБ подотчетна минздраву Новосибирской области. Ее возглавляет Наталья Губарева. Еще в 2016 году учреждение оказалось в центре скандала из-за пьяного персонала.