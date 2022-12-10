Жители Искитима остались без тепла в 20-градусные морозы

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Третий по величине город Новосибирской области частично остался без теплоснабжения. Прокуратура начала проверку.

Из-за аварии без тепла остались многоквартирные дома и социальные объекты в микрорайонах Подгорный и Южный Искитима. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области утром 10 декабря.



Речь может идти примерно о трети города, в котором всего проживает около 55 тыс. человек. При этом ни на сайте мэрии, ни в соцсетях нет никаких сообщений об отключениях.

«В настоящий момент ведутся работы по устранению порывов на сетях теплоснабжения, порывы частично локализованы, производится замена участка сети теплоснабжения», — утверждают в прокуратуре.

UPD (13:39) В пресс-службе прокуратуры уточнили, что без тепла остались 120 многквартирных домов, 37 частных домов, а также три школы, три медицинских учреждения и пять детсадов.

UPD (15:05) Мэрия Искитима официально отреагировала на аварию только через несколько часов. По данным властей видимые порывы теплотрассы произошли сразу в трех местах. От «Новосибирского завода искусственного волокна», который обеспечивает жителей теплом, поступили данные «о падении давления в системе теплоснабжения».

Подача теплоснабжения частично возобновлена, говорили в прокуратуре.

Тепло и горячую воду в микрорайоны поставляет котельная «Новосибирского завода искусственного волокна». Это один из крупнейших оборонных заводов региона, который, в частности, производит снаряды для реактивных систем залпового огня.

