170-летний дом сгорел с хозяином в Иркутской области

© ГУ МЧС по Иркутской области
170-летний дом сгорел с хозяином в Иркутской области
10 Дек 2022, 08:49

Частный дом 19 века сгорел в Иркутской области. Под обломками нашли тело хозяина.

170-летний дом из бревен сгорел в деревне Красное поле Заларинского района Иркутской области. На момент приезда пожарных, здание было охвачено огнем изнутри, утверждают в региональном управлении МЧС.

«Очевидцы сообщили о том, что в доме проживал одинокий мужчина. Ликвидация открытого огня, проливка и разбор обрушившегося строения заняли несколько часов. Под обломками был найден погибший хозяин дома».

Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать» Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать»
Последние материалы
10 Дек, 09:28
Гаражи взорвались в Новосибирске
10 Дек, 08:49
170-летний дом сгорел с хозяином в Иркутской области
10 Дек, 08:29
Жители Искитима остались без тепла в 20-градусные морозы
10 Дек, 07:56
Трехмесячная девочка умерла в новосибирской больнице, не дождавшись операции
10 Дек, 07:24
Пассажирский автобус сгорел в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования