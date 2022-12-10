170-летний дом сгорел с хозяином в Иркутской области
© ГУ МЧС по Иркутской области
Частный дом 19 века сгорел в Иркутской области. Под обломками нашли тело хозяина.
170-летний дом из бревен сгорел в деревне Красное поле Заларинского района Иркутской области. На момент приезда пожарных, здание было охвачено огнем изнутри, утверждают в региональном управлении МЧС.
«Очевидцы сообщили о том, что в доме проживал одинокий мужчина. Ликвидация открытого огня, проливка и разбор обрушившегося строения заняли несколько часов. Под обломками был найден погибший хозяин дома».
Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo