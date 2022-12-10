170-летний дом сгорел с хозяином в Иркутской области

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Частный дом 19 века сгорел в Иркутской области. Под обломками нашли тело хозяина.

170-летний дом из бревен сгорел в деревне Красное поле Заларинского района Иркутской области. На момент приезда пожарных, здание было охвачено огнем изнутри, утверждают в региональном управлении МЧС.



«Очевидцы сообщили о том, что в доме проживал одинокий мужчина. Ликвидация открытого огня, проливка и разбор обрушившегося строения заняли несколько часов. Под обломками был найден погибший хозяин дома».

Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.

