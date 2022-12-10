Гаражи взорвались в Новосибирске

© Прокуратура Новосибирской области
Гаражи взорвались в Новосибирске
10 Дек 2022, 09:28

Взрыв произошел в гаражах Кировского района Новосибирска. На месте работают пожарные. Фото.

В капитальных гаражах по улице Мира, 60 произошел взрыв, передает паблик «Инцидент.Новосибирск» во «ВКонтакте». На месте работают пожарные, о пострадавших пока не сообщается.

По данным «АСТ-54», обрушились три гаража, под завалами может быть человек. Очевидцы рассказали НГС о пяти пострадавших объектах.

UPD: Прокуратура начала проверку «хлопка газовоздушной смеси в гаражном кооперативе». О пострадавших ведомство не сообщает.

UPD (13:53) По данным МЧС произошла «разгерметизация газового баллона», после которой «обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей»

«По предварительной информации в результате инцидента никто не пострадал, — отметили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — <…> Всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота. В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется».

Фото vk.com, пресс-служба прокуратуры и ГУ МЧС


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