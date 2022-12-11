Предновогодний Новосибирск показали с высоты. Фото
© Алексей Душутин
Украшенный к Новому году центр Новосибирска показали с высоты. Фото Алексея Душутина.
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