Самолет застрял в сугробе. Задерживаются несколько рейсов в Новосибирск

11 Дек 2022, 07:30

Несколько рейсов в Новосибирск задерживаются 11 декабря. Как пишет Mash, один из бортов в Москве, вылет которого был назначен на вечер, застрял в буквальном смысле — в сугробе, на столицу обрушился снегопад.

Несколько рейсов в Новосибирск задержались 11 декабря — это борт из Москвы, а также с Пхукета, из Нерюнгри и Магадана.

Тг-канал Mash сообщил, что один из самолетов, вылет которого был назначен вечером 10 декабря из Москвы, застрял в сугробе. Сдвинуть его не мог даже буксир, а одному из пассажиров стало плохо. 

Но судя, по данным онлайн-табло «Толмачево», рейс из Москвы все же прибыл в 11:16. 


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