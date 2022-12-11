Жители Искитима уже сутки сидят без тепла. На сетях произошел новый порыв

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Отопление в Искитиме, пропавшее в двух микрорайонах 10 декабря, до сих пор полностью не вернули. Хотя в части домов подача тепла восстановлена, сообщают жители. В городской администрации объяснили задержку новым порывом.

Жители Искитима продолжают жаловаться на отключенное отопление. В паблике «Подслушано в Искитиме» многие 11 декабря пишут, что в жилье холодно, но есть и те, у кого батареи потеплели.



В городской администрации рассказали, почему вернуть отопление не удалось 10 декабря, как ожидалось.

«При запуске теплоносителя вчера вечером был обнаружен еще порыв, который уже устранен. Прикладываются все силы и задействуются все ресурсы, чтобы дать тепло в дома. Просим отнестись с пониманием. Делается все возможное, — сообщили в администрации. — В настоящее время идёт постепенная подача теплоносителя в систему».

10 декабря в Искитиме без тепла в Южном и Подгорном микрорайонах остались 120 многоквартирных домов, 37 частных домов, а также три школы, три медицинских учреждения и пять детсадов.