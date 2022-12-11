Житель Иркутской области забил до смерти 75-летнюю мать и лег спать

© pixabay.com
Житель Иркутской области забил до смерти 75-летнюю мать и лег спать
11 Дек 2022, 09:44

Житель Иркутской области стал фигурантом уголовного дела об избиении до смерти человека. 45-летний мужчина жестоко расправился с собственной пожилой матерью.

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

«По версии следствия, днем 6 декабря фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в д. Новое Приречье Братского района Иркутской области, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей матери, скинул ее с кровати и нанес множество ударов ногами по телу и руками в голову, после чего лег спать», — говорится в сообщении следствия.

Вскоре 75-летняя женщина скончалась на месте преступления.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать» Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать»
Последние материалы
11 Дек, 13:11
Добыча угля в Сибири продолжает падать из-за санкций
11 Дек, 09:44
Житель Иркутской области забил до смерти 75-летнюю мать и лег спать
11 Дек, 07:57
Жители Искитима уже сутки сидят без тепла. На сетях произошел новый порыв
11 Дек, 07:30
Самолет застрял в сугробе. Задерживаются несколько рейсов в Новосибирск
11 Дек, 06:41
Полковник из Новосибирской области погиб в ходе «спецоперации»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования