Житель Иркутской области забил до смерти 75-летнюю мать и лег спать

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Житель Иркутской области стал фигурантом уголовного дела об избиении до смерти человека. 45-летний мужчина жестоко расправился с собственной пожилой матерью.

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).



«По версии следствия, днем 6 декабря фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в д. Новое Приречье Братского района Иркутской области, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей матери, скинул ее с кровати и нанес множество ударов ногами по телу и руками в голову, после чего лег спать», — говорится в сообщении следствия.

Вскоре 75-летняя женщина скончалась на месте преступления.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.