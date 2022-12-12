Жители Искитима третий день сидят без отопления

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Очередная авария произошла в системе отопления Искитима Новосибирской области. Жители намерены обратиться в администрацию президента.

«Предлагаю всем написать обращение в администрацию президента! Это издевательство над людьми! Уже третий день нет отопления! Пишите только так нас услышат и уже подключат областные власти, что бы как-то решить эту проблему!» — говорится в сообщении в крупнейшем паблике города «Подслушано Искитим» во «ВКонтакте».

Также жители обратились к губернатору-единороссу Андрею Травникову и к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

10 декабря в Искитиме без тепла в Южном и Подгорном микрорайонах остались 120 многоквартирных домов, 37 частных домов, а также три школы, три медицинских учреждения и пять детсадов.

Речь может идти примерно о трети города, в котором всего проживает около 55 тыс. человек

11 декабря жалобы на проблемы с отоплением продолжились. Только утром 12 декабря мэрия Искитима отчиталась, что во всех домах Южного и Подгорного микрорайонов «система отопления после аварийной ситуации была запущена», но признала, что уже в 03:00 сработала блокировка на котлах после резкого падения теплоносителя.

«Были вызваны вновь все аварийные службы. В 05:00 котельная АО „НЗИВ“ запустила котлы, продолжается нагрев системы теплоснабжения и работа по определению мест утечек, — утверждают власти. — В связи с инцидентом на системе теплоснабжения, произошедшем в минувшие выходные, убедительная просьба — не сливать воду с системы отопления! Можно только стравливать воздух. Также необходимо следить за приборами отопления, чтобы не было порыва в домах».

Тепло и горячую воду в микрорайоны поставляет котельная «Новосибирского завода искусственного волокна». Это один из крупнейших оборонных заводов региона.