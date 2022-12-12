Жители Искитима третий день сидят без отопления

© t.me/admiskitim
Жители Искитима третий день сидят без отопления
12 Дек 2022, 07:16

Очередная авария произошла в системе отопления Искитима Новосибирской области. Жители намерены обратиться в администрацию президента.

«Предлагаю всем написать обращение в администрацию президента! Это издевательство над людьми! Уже третий день нет отопления! Пишите только так нас услышат и уже подключат областные власти, что бы как-то решить эту проблему!» — говорится в сообщении в крупнейшем паблике города «Подслушано Искитим» во «ВКонтакте».

Также жители обратились к губернатору-единороссу Андрею Травникову и к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

10 декабря в Искитиме без тепла в Южном и Подгорном микрорайонах остались 120 многоквартирных домов, 37 частных домов, а также три школы, три медицинских учреждения и пять детсадов.

Речь может идти примерно о трети города, в котором всего проживает около 55 тыс. человек

11 декабря жалобы на проблемы с отоплением продолжились. Только утром 12 декабря мэрия Искитима отчиталась, что во всех домах Южного и Подгорного микрорайонов «система отопления после аварийной ситуации была запущена», но признала, что уже в 03:00 сработала блокировка на котлах после резкого падения теплоносителя.

«Были вызваны вновь все аварийные службы. В 05:00 котельная АО „НЗИВ“ запустила котлы, продолжается нагрев системы теплоснабжения и работа по определению мест утечек, — утверждают власти. — В связи с инцидентом на системе теплоснабжения, произошедшем в минувшие выходные, убедительная просьба — не сливать воду с системы отопления! Можно только стравливать воздух. Также необходимо следить за приборами отопления, чтобы не было порыва в домах».

Тепло и горячую воду в микрорайоны поставляет котельная «Новосибирского завода искусственного волокна». Это один из крупнейших оборонных заводов региона.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать» Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать»
Последние материалы
12 Дек, 13:16
Главу новосибирского заповедника обвинили в незаконной охоте. Задержана половина руководства общественной палаты
12 Дек, 10:32
Сибирский офицер отделался штрафом за тяжкие увечья ребенку в ДТП
12 Дек, 10:02
Первый за 10 лет человек заразился туляремией в Красноярском крае
12 Дек, 09:54
Один погиб, двое пострадали при обрушении башенного крана в Абакане
12 Дек, 09:08
Депутат новосибирского заксобрания не смог высказать отношение к обвинению в мошенничестве на 163 млн
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования