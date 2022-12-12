Читинца оштрафовали на 30 тыс. за пересказ сна с Зеленским

© t.me/V_Zelenskiy_official
Читинца оштрафовали на 30 тыс. за пересказ сна с Зеленским
12 Дек 2022, 08:19

Жителя Читы оштрафовали за пересказ в соцсетях своего сна с участием президента Украины Владимира Зеленского. Посты изучали сотрудники ФСБ из Забайкальска, который находится в 400 км от Читы.

Центральный районный суд Читы оштрафовал Ивана Лосева на 30 тыс. рублей по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ), сообщают Сибирь. Реалии*. При этом мужчина не смог попасть на заседание, потому что не был вовремя уведомлен о времени слушания.

Лосеву вменили посты в инстаграме**, среди которых была сторис с пересказом сна: «Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать». Затем Зеленский «узнал» молодого человека, приказал его отпустить, а остальных расстрелять. После этого президент разрешил ему сделать совместной селфи, рассказывал свой сон молодой человек.

При этом страницу читинца в инстаграме, судя по материалам дела, изучали сотрудники ФСБ из Забайкальска, поселка городского типа в 400 километрах от Читы: «Как минимум шесть оснований для возбуждения дела было записано. Я не представляю этого: эфэсбэшник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм».

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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