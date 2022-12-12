Учащихся 35 новосибирских школ перевели на дистант из-за инфекций
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В Новосибирской области часть школ перевели на дистанционное обучение. Известно о более 600 заболевших ОРВИ.
Ученики 71 класса в 35 школах Новосибирской области переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщили ТАСС в министерстве образования региона.
«Обучение с применением дистанционных технологий введено в 35 школах, 71 классе, количество заболевших в которых — 624 ребенка», — отметили в министерстве
В Новосибирске в 20 школах заболели более 400 детей. По словам министра образования региона Сергея Федорчука, рассматривается введение карантинных мероприятий.
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