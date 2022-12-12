Один погиб, двое пострадали при обрушении башенного крана в Абакане
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Строительный кран рухнул в Абакане. Следственный комитет начал проверку.
Башенный кран упал на строительной площадке в Абакане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хакасии 12 декабря. Ведомство уточняет информацию о пострадавших.
В то же время, по данным Следственного комитета, уже известно о гибели одного человека, передает «Интерфакс».
«Двое пострадали», — добавили в СК.
Ведомство проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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