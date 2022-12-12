Один погиб, двое пострадали при обрушении башенного крана в Абакане

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Строительный кран рухнул в Абакане. Следственный комитет начал проверку.

Башенный кран упал на строительной площадке в Абакане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хакасии 12 декабря. Ведомство уточняет информацию о пострадавших.

В то же время, по данным Следственного комитета, уже известно о гибели одного человека, передает «Интерфакс».

«Двое пострадали», — добавили в СК.



Ведомство проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.